René Aufhauser verlässt Salzburg: "Will auf nächstes Niveau klettern"

Das Red-Bull-Urgestein und der FC Liefering gehen getrennte Wege. Aufhausers Trainerkarriere könnte in die Bundesliga zu Altach führen.

Nach nur zwei Siegen in der Frühjahrssaison ist es normalerweise keine Überraschung, wenn sich der Verein von seinem Trainer trennt. So geschehen nun beim FC Liefering, nur dass die Trennung von René Aufhauser in beiderseitigem Einvernehmen erfolgte. Wer ihm nachfolgt, soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

"Wir bedanken uns bei René für sein Engagement in der abgelaufenen, sehr intensiven Saison. Auch heuer konnten wieder viele junge Spieler aus der Akademie beim FC Liefering integriert werden und ...