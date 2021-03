Renner schießt LASK zu Derbysieg in Ried

Für Ried-Trainer Miron Muslic ist es nach nur zweieinhalb Monaten im Amt so richtig eng geworden. Die Rieder verloren am Samstag in der Fußball-Bundesliga das Oberösterreich-Derby zu Hause gegen den LASK mit 0:3 (0:1) und sind nach neun Spielen unter dem 38-Jährigen weiter sieglos.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Renner bejubelt seinen Führungstreffer für den LASK