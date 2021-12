Rep zurück nach Klagenfurt, Kröpfl von Lafnitz zu Hartberg

Mit Rajko Rep und Mario Kröpfl kehren im Winter zwei Routiniers in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 31-jährige Offensivmann Rep verlässt den rumänischen Erstligisten Sepsi nach nur einem halben Jahr und wird Austria Klagenfurt verstärken. Schon 2014 - 2016 kickte der Slowene für die Kärntner, die die Verpflichtung am Dienstag bekanntgaben. Der 31-jährige Mittelfeldmann Kröpfl (Ex-WAC, -Austria Kärnten) schließt sich Hartberg an, wie sein Noch-Arbeitgeber Lafnitz mitteilte.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Rajko Rep ist zurück in der Bundesliga