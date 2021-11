Ried beendet Auswärtsmisere - Trainerfrage offen

Die SV Ried hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit einem Schlag zwei Negativserien beendet. Das 2:1 bei der Admira bedeutete den ersten Auswärtssieg in der Meisterschaft nach zuvor elf erfolglosen Versuchen und gleichzeitig den ersten Liga-Dreier nach sieben Runden. Eine ruhige Länderspielpause ist im Innviertel dennoch nicht zu erwarten - die Trainerfrage ist nach wie vor vakant.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Ried-Trainer Heinle tritt bald wieder ins zweite Glied zurück