Ried beginnt neues Jahr mit Muslic als Cheftrainer

SV Ried beginnt das neue Jahr mit einem neuen Trainer. Am Silvestertag gab der Fußball-Bundesligaclub bekannt, dass Miron Muslic die Nachfolger für den am 15. Dezember beurlaubten Gerald Baumgartner übernimmt. Der 38-Jährige war zuletzt Cheftrainer beim FAC Wien. Zeitgleich mit Miron Muslic wird Wolfgang Fiala seine Tätigkeit als Sportkoordinator bei Ried antreten, beide werden im Rahmen des Trainingsauftakts am 4. Jänner bei einem Pressegespräch offiziell vorgestellt.

SN/APA/SCHARINGER Miron Muslic ist neuer Trainer der SV Ried