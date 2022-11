Ried bejubelt gute Zahlen und will "mehr Dynamik" im Kader

So schwer sich die SV Ried in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga auch tut. Am Dienstag präsentierten die Innviertler vergleichsweise glänzende Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22, Club-Präsident und Finanzvorstand Roland Daxl bejubelte dabei das "zweitbeste" Ergebnis der Vereinshistorie. Die "Wikinger" vermeldeten einen Gewinn nach Steuern von 858.000 Euro, beim Umsatz habe man mit 10,519 Mio. Euro sogar einen historischen Bestwert erreicht.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Ried-Präsident Daxl kann zumindest wirtschaftlich zufrieden sein