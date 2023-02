Ried belohnt sich nicht: LASK gleicht im Finish zu 1:1 aus

Schlusslicht Ried hat sich mit einem 1:1 (1:0) gegen den LASK just in einem intensiv geführten Oberösterreich-Derby zumindest einen kleinen Moralschub geholt. Das galt aber auch für die Linzer, die dank Keito Nakamura (90.) trotz einer spielerisch schwachen Leistung und 45-minütiger Unterzahl im Finish noch einen Punkt in der Fußball-Bundesliga eroberten. Die hellwachen Rieder hatten nach Elfer von Christoph Lang (45.+1) eigentlich schon wie der Sieger ausgeschaut.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Hart umkämpftes OÖ-Derby endet 1:1