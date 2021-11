Ried fährt mit breiter Brust zu Tabellennachbar Admira

Nach einem "sensationellen" 2:2 gegen Salzburg hat die SV Ried in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga bei Tabellennachbar Admira am Samstag (17.00 Uhr) durchaus Lust nachzulegen. "Wir wollen auf alle Fälle drei Punkte holen", gab Innenverteidiger Markus Lackner an, der bisher letzte Ligasieg datiert vom 29. August. Beide Teams halten bei je 14 Zählern, für die Admira ist es der Auftakt zu einem recht "knackigen" Jahresendspurt.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Die Admira will auch gegen Ried jubeln