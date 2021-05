Ried gegen Admira im Zeichen des Klassenerhalts

Die SV Ried ist nach sieben Runden in der Qualifikationsgruppe nach wie vor ungeschlagen und könnte sich aufgrund des Trends der vergangenen Spiele eigentlich nach oben orientieren. Ganz oben in der Prioritätenliste steht für Trainer Andreas Heraf jedoch zunächst das Thema Klassenerhalt. "Rechnerisch haben wir es noch nicht geschafft", sagte der Wiener vor dem Heimmatch am Dienstag gegen die Admira. Die möchte ebenfalls die Liga ohne den Umweg der Relegation halten.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Ried-Trainer Andreas Heraf zeigt den Weg, die Spieler folgen derzeit