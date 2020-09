Ried hofft bei Bundesliga-Comeback auf Sieg über WSG Tirol

Die SV Ried gibt am Sonntag nach über dreijähriger Pause ihr Comeback in der Fußball-Bundesliga. Die Innviertler empfangen in der Auftaktrunde WSG Tirol und hoffen gleich auf ein Erfolgserlebnis. "Wir müssen uns nichts vormachen - wir sollten von Beginn an gegen Mannschaften punkten, gegen die wir eine realistische Chance haben", sagte Trainer Gerald Baumgartner.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Ried-Trainer Gerald Baumgartner möchte punktemäßig anschreiben