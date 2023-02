Ried holt Serben Lutovac und ÖFB-Nachwuchsstürmer Kordic

Die SV Ried hat sich am Montag kurz vor Transferschluss in der Fußball-Bundesliga mit zwei Offensivspielern verstärkt. Der serbische Flügelspieler Aleksandar Lutovac kommt ablösefrei von Partizan Belgrad, der österreichische U18-Nationalstürmer Stefan Kordic für eine nicht näher genannte Summe vom Zweitligisten Kapfenberger SV. Beide Spieler erhielten laut Clubangaben einen Vertrag bis Saisonende 2023/24 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Lutovac hat für Partizan bereits in der Europa League und in der Conference League gespielt, der 25-Jährige kam beim Traditionsclub zuletzt aber häufig nicht über die "Joker"-Rolle hinaus. "Er macht uns in der Offensive noch variabler", meinten Rieds Sportvorstand Wolfgang Fiala und Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. Der 17-jährige Kordic hätte ihren Angaben zur Folge auch mehrere internationale Angebote erhalten. "Er ist ein Spieler mit viel Potenzial. Wir wollen ihn langsam an die Profi-Mannschaft heranführen." Für Kapfenberg waren Kordic in 14 Profi-Einsätzen zwei Tore gelungen.