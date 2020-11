Ried holte dank spätem Elfer noch 1:1 beim WAC

Der WAC hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge verpasst. Die Wolfsberger lagen am Sonntag gegen die SV Ried nach der verdienten Führung durch einen Treffer von Dejan Joveljic (54.) bis zur 85. Minute voran, ehe Marco Grüll per Foul-Elfmeter noch den 1:1-Endstand erzielte. Mit dem Aufsteiger freuen durfte sich auch der zuletzt erkrankte Trainer Gerald Baumgartner, der noch nicht voll fit wieder an der Seitenlinie stand.

SN/APA/GERT EGGENBERGER WAC ließ zwei Punkte liegen