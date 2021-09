Ried holte nach früher Führung bei 1:1 Punkt in Altach

Mit einem 1:1 (1:1) und einer Punkteteilung haben sich am Sonntag Altach und Ried in der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga getrennt. Stefan Nutz (2.) für die Gäste aus Oberösterreich und Atdhe Nuhiu (24.) erzielten die Treffer in einer durchschnittlichen Partie, die verdientermaßen keinen Sieger brachte. Ried bleibt mit elf Punkten Dritter hinter Sturm Graz (11), das erst am späten Nachmittag auf Austria Klagenfurt traf. Altach ist mit acht Zählern vorläufig Achter.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Nuhiu (l.) und Co. kamen zuhause über 1:1 gegen Ried nicht hinaus