Ried-Ikone Reifeltshammer beendet Karriere

Fußball-Bundesligist SV Ried hat am Montag ohne eine prägende Figur der jüngeren Vereinsgeschichte die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Kapitän Thomas Reifeltshammer verabschiedete sich nach 316 Pflichtspielen im Ried-Trikot in die Fußballer-Pension. Der bald 33-Jährige ist seit 1994 beim Club und wird es in anderer Funktion bleiben, er wird Geschäftsführer Rainer Wöllinger unterstützen und unter anderem das Tagesgeschäft im Trainingszentrum leiten.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET/HERBERT P Die aktive Karriere ist für Reifeltshammer zu Ende (re.)