Ried in letzter Bundesliga-Runde ohne gesperrten Lackner

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat in seiner Sitzung am Montag den SV-Ried-Spieler Markus Lackner für zwei Spiele, davon ein Match bedingt auf sechs Monate, gesperrt. Lackner, der beim 0:3 gegen Altach wegen rohen Spiels ausgeschlossen worden war, fehlt seinem Team damit in der letzten Bundesliga-Runde gegen Austria Wien.