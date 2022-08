Ried leiht Kronberger von Sturm aus

Sturm Graz hat Offensivspieler Luca Kronberger innerhalb der Fußball-Bundesliga an die SV Ried verliehen. Das gaben die Grazer am Mittwoch bekannt. Der 20-Jährige wird bis Saisonende für Ried auflaufen und nach Ablauf der Leihe wieder in die steirische Landeshauptstadt zurückkehren. Kronberger wechselte erst im Jänner von der Admira zu Sturm und absolvierte im Frühjahr acht Bundesliga-Spiele.