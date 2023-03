Ried-Mittelfeldspieler Ungar für zwei Spiele gesperrt

Die SV Ried muss drei Spiele auf Mittelfeldspieler David Ungar verzichten. Der 22-Jährige ist nach seiner Roten Karte in der Partie gegen Austria Wien (1:3) vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga am Montag wegen Rohen Spiels für zwei Spiele gesperrt worden. Zudem wurde eine bedingte Strafnachsicht von September des Vorjahres widerrufen. Ungar fehlt damit in den beiden letzten Spielen des Grunddurchgangs und im ersten Match der Qualifikationsrunde.

BILD: SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Ungar (Mitte) fehlt Ried für drei Spiele