Ried muss nach 0:2 in Hartberg absteigen

Die SV Ried ist zum dritten Mal nach 2003 und 2017 aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Innviertler mussten sich am Samstag beim TSV Hartberg mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und können SCR Altach in der letzten Runde nicht mehr einholen. Hartberg gewann dank Treffer von Ruben Providence (65.) und Donis Avdijaj (76.) hoch verdient und wahrte die Chance auf das Europacup-Play-off.

Ried-Trainer Maximilian Senft musste seinen verletzten Abwehrchef Tin Plavotic vorgeben und nahm für das Spiel der letzten Chance fünf Umstellungen vor. Die Oberösterreicher taten sich aber schwer, Chancen herauszuspielen. Einzig ein zurecht wegen Abseits aberkannter Mikic-Treffer (15.) brachte in der ersten Halbzeit wirklich Gefahr. Zudem musste Marcel Ziegl, der in dieser Saison wegen einer Knie-Arthroskopie sieben Monate ausgefallen war, in der 33. Minute mit neuerlichen Problemen im verletzten Knie vom Feld.

Hartberg war klar besser und machte das Spiel, im Abschluss klappte es aber eine Stunde lange nicht. Mamadou Sangare (3.), Providence ins Zusammenspiel mit Dominik Frieser (15.), Frieser (39.) und wieder Providence (45.+2) brachten den Ball nicht im Tor unter.

Hartberg-Trainer Markus Schopp reagierte in der Pause mit einem Dreifachtausch, brachte den starken Avdijaj, Mario Tadic und Manfred Gollner. Die erste große Chance nach dem Wechsel hatte aber Ried, TSV-Torhüter Raphael Sallinger war gegen Leo Mikic auf dem Posten (50.). Danach hatte Hartberg aber wieder alles im Griff. Jürgen Heil (51.) und Providence (54.) vergaben noch, ehe Providence doch zuschlug. Nach Avidjaj-Pass spielte der Franzose seine Schnelligkeit aus und schoss zum 1:0 ein (65.).

Mit einer ähnlichen Szene in umgekehrten Rollen machte der TSV alles klar. Providence schickte Avdijaj, der souverän zum Endstand einschoss (76.). Damit hat Hartberg am kommenden Freitag in Lustenau ein direktes Duell um Rang zwei in der Qualifikationsgruppe, der einen Platz im Halbfinale des Play-off bringt.