Ried nach 0:0 beim SKN weiter acht Punkte vor Schlusslicht

Georg Zellhofer hat sich ohne Sieg in fünf Sielen von seinem Interims-Trainerjob beim SKN St. Pölten verabschiedet. Die Niederösterreicher trennten sich am Dienstag im Heimspiel der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga von der SV Ried torlos. Ried ist in der Quali-Gruppe damit weiter ungeschlagen und kann vor den abschließenden vier Runden mit acht Punkten Vorsprung auf Schlusslicht St. Pölten das Thema Abstieg wohl abhaken.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET/HERBERT P Viele Zweikämpfe, aber keine Tore bei St. Pölten gegen Ried