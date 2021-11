Ried nach Heim-1:0 gegen Hartberg Vierter

Die SV Ried hat sich mit ihrem zweiten Fußball-Bundesliga-Sieg hintereinander zumindest für einen Tag auf Tabellenplatz vier geschoben. Die Innviertler feierten am Samstag vor 2.300 Zuschauern einen 1:0-Heimerfolg über den TSV Hartberg, das Goldtor erzielte Ante Bajic in der 34. Minute. Die Steirer fielen durch ihre zweite Niederlage en suite an die siebente Stelle zurück.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Rieds Bajic bejubelt sein 1:0 gegen Hartberg