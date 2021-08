Ried nach Sieg im Oberösterreich-Derby auf Rang drei

Die SV Ried hat das Duell um die aktuelle Nummer eins in Oberösterreicher für sich entschieden. Die Innviertler gewannen am Sonntag das OÖ-Derby in der Fußball-Bundesliga gegen den LASK vor 7.300 Zuschauern in der ausverkauften heimischen Josko-Arena mit 1:0 (1:0) und stehen nach sechs Runden überraschend auf Tabellenplatz drei. Der klar spielbestimmende LASK, der nach dem Auftakterfolg nun schon fünf Ligaspiele sieglos ist, steckt weiter nur auf Rang acht fest.

Ried feierte den ersten Derbysieg gegen den LASK seit dem Aufstieg