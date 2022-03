Ried peilt bei Admira siegreichen Start in Quali-Gruppe an

Die SV Ried will sich mit einem erfolgreichen Start in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga über den knapp verpassten Meistergruppen-Startplatz hinwegtrösten. Als Gegner wartet am Samstag auswärts die Admira, die zuletzt mit einem Sieg beim Abstiegskonkurrenten Altach Selbstvertrauen tankte. Nach der Teilung liegen nur vier Punkte zwischen dem Spitzenreiter aus dem Innviertel und dem Vorletzten aus Maria Enzersdorf.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Ried-Coach Ibertsberger will Sieg gegen die Admira