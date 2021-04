Ried setzt sich mit 2:1 von St. Pölten ab

Die SV Ried ist dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Der Aufsteiger feierte am Samstag in der Qualifikationsgruppe einen 2:1-Heimsieg über Schlusslicht St. Pölten und vergrößerte den Vorsprung auf die Niederösterreicher auf acht Punkte. Das drei Punkte davor liegende Duo Austria und Hartberg ist in Reichweite.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Ried jubelte über einen 2:1-Sieg gegen St. Pölten