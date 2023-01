Ried startet Mission Klassenerhalt und will Dynamik steigern

Fußball-Bundesligist SV Ried ist am Dienstag mit Beweglichkeitstests im SVR-Trainingszentrum, einem Naturrasentraining am alten Rieder Stadion und "sehr viel Energie" in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. Erstmals war dabei auch der mehrfache kroatische Nachwuchsteamverteidiger Roko Jurisic (21) zu sehen. Ziel der kommenden Wochen sei die Arbeit an der Dynamik, erklärte Trainer Christian Heinle, dessen Truppe zwei Punkte vor Hartberg auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Heinle will auf dem Weg zum Klassenerhalt mehr Dynamik sehen