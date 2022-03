Ried-Tormann Sahin-Radlinger eine Partie gesperrt

Die SV Ried muss nur im Auftaktspiel der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga am Samstag bei der Admira auf Samuel Sahin-Radlinger verzichten. Der Tormann der Innviertler wurde nach seinem Ausschluss am Sonntag im Heimspiel gegen Sturm Graz am Montag vom Senat 1 der Bundesliga wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance für eine Partie gesperrt. Zwei Matches pausieren muss Liefering-Stürmer Roko Simic wegen rohen Spiels.