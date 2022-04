Ried und Admira trennen sich 1:1

Die SV Ried und die Admira haben sich am Dienstag in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (0:0) getrennt. Die Innviertler sahen nach dem Führungstor von Ante Bajic (70.) schon wie der Sieger aus, Marlon Mustapha sorgte jedoch per Elfmeter in der 90. Minute für den Ausgleich. Beide Teams vergrößerten ihren Vorsprung aufs Tabellenende - Ried liegt vier, die Admira fünf Punkte vor Schlusslicht Altach.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Keinen Sieger gab es bei Ried - Admira