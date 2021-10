Ried und Austria Klagenfurt trennen sich 1:1

Das Duell der Überraschungsteams der bisherigen Fußball-Bundesliga-Saison hat am Samstag keinen Sieger hervorgebracht. Die SV Ried und Austria Klagenfurt trennten sich in der zehnten Runde nach Treffern von Seifedin Chabbi (4.) beziehungsweise Turgay Gemicibasi (56.) 1:1, womit die in den zweiten 45 Minuten drückend überlegenen Kärntner weiterhin unmittelbar vor den punktegleichen Innviertlern an der dritten Stelle liegen.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Chabbis 1:0 war für Ried zu wenig für den Sieg