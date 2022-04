Ried verteidigte Spitzenplatz in Qualifikationsgruppe

Die SV Ried hat sich gegen den TSV Hartberg mit einem torlosen Unentschieden begnügen müssen, die Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga am Samstag aber trotzdem behauptet. Gegen die Oststeirer konnte die Mannschaft von Trainer Robert Ibertsberger den Schwung vom Sieg im OÖ-Derby gegen den LASK (2:0) sieben Tage zuvor nicht mitnehmen. Da die Linzer in der 26. Runde nicht über ein 1:1 bei der Admira hinauskamen, bleibt Ried mit 18 Punkten an der Spitze.

Hartberg seit 657 Liga-Minuten ohne Tor