Ried vor "Trainereffekt" bei Admira gewarnt

Nach einem völlig verkorksten Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga scheint die Admira wieder halbwegs in die Spur gefunden zu haben. Im ersten Spiel unter dem zurückgekehrten Trainer Damir Buric holten die Südstädter zuletzt auswärts gegen die Austria ein 2:2. Dieses Ergebnis nötigte Ried-Coach Gerald Baumgartner vor dem Gastspiel am Samstag in Maria Enzersdorf Respekt ab.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Damir Buric versucht die Admira zu stabilisieren