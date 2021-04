Rieder Aufholjagd brachte bei Heraf-Debüt 3:2 gegen Hartberg

Die SV Ried ist am Samstag mit einem 3:2-(1:2)-Heimsieg über den TSV Hartberg perfekt in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gestartet. Der zuletzt taumelnde Abstiegskandidat lag beim Debüt von Coach Andreas Heraf durch Treffer von Stefan Rakowitz nach nur 52 Sekunden und Bakary Nimaga (34.) mit 0:2 zurück, zeigte aber Moral: Marco Grüll per Doppelpack (37., 69.) und Julian Wießmeier sorgten für den ersten Rieder Sieg nach zehn Partien bzw. seit 20. Dezember.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Marco Grüll glänzte für Ried mit Doppelpack