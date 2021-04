Rieder hoffen gegen Altach auf dritten Sieg in Folge

Die SV Ried will ihre "Wiederauferstehung" in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga unter Neo-Coach Andreas Heraf am Samstag (17.00 Uhr) perfektmachen. Im Heimspiel gegen Altach, das sich dank Trainer Damir Canadi ebenfalls am aufsteigenden Ast befindet, soll der dritte Sieg in Folge her. Er würde den Abstand auf die Vorarlberger beziehungsweise Rang vier auf vier Punkte vergrößern.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Heraf hat mit Ried dritten Sieg in Folge im Visier