Rieder Lebenszeichen wird in Altach nicht belohnt

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Das 1:1 (0:0) zwischen Altach und der SV Ried veränderte im Tabellenkeller nichts, nach wie vor liegen die Vorarlberger zwei Punkte vor den Oberösterreichern. Die führten dank Seifedin Chabbi (55.) am Samstag auswärts zwar bis zur 73. Minute verdientermaßen, fingen sich dann aber den Ausgleich durch Atdhe Nuhiu ein. Ried gab ein deutliches Lebenszeichen, konnte in den jüngsten 14 Spielen aber nur einen Sieg feiern.

Ried-Coach Maximilian Senft forderte Mut und Intensität und dürfte durchaus seine Freude gehabt haben. Mit aggressivem Pressing sowie schnellem Spiel in die Spitze suchte seine Truppe den Weg zum Altacher Tor und fand diesen auch mehrmals. Das deutlich gefährlichere Team zu sein, reichte aber nicht. Mehr als ein schwacher Abschluss durch Chabbi (5.) schaute vorläufig nicht heraus. Später knallte der Stürmer den Ball aus Kurzdistanz drüber (24.), seinen Heber über Altach-Goalie Tino Casali klärte Lukas Gugganig per Fallrückzieher knapp vor der Linie (34.).

Dass es zur Pause 0:0 stand, war schmeichelhaft für Altach, das in den ersten 45 Minuten kaum Offensivkraft entwickelte, geschweige denn Chancen kreierte. Stefan Haudum gab in der 23. Minute Altachs ersten Torschuss ab, Samuel Sahin-Radlinger hielt problemlos. Umso überraschender fiel der Start in die zweite Hälfte aus: Nach der ersten defensiven Unsicherheit Rieds schoss Jan Jurcec ans Außennetz (47.), kurz darauf musste sich Sahin-Radlinger bei einem Weitschuss des eingewechselten Jan Zwischenbrugger ordentlich strecken (49.).

Ried schlug nach kurzem Schreckmoment aber zurück und belohnte sich in der 55. Minute für die Mühen: Nach Pomer-Ecke segelte Chabbi heran und machte die liegengelassenen Chancen per Kopf vergessen. Wieder zehn Minuten danach erhöhte der Routinier nach langem Zuspiel und Kopfablage Christoph Langs auf 2:0, wegen Abseits' wurde Altachs Gnadenfrist aber verlängert. Und die "Ländle"-Truppe nützte sie: Nuhiu warf sich in einen Abpraller von der Stange und mischte die Karten neu.

Ried war auch im Finish dem Sieg näher - und hatte doppelt Pech: Chabbi köpfelte an die Stange (77.), Aleksandar Lutovac klopfte ebenfalls per Kopf an der Latte an (83.).