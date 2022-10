Rieds Weberbauer erleidet Seitenbandeinriss im Knie

Fußball-Bundesligist SV Ried muss einige Wochen auf Josef Weberbauer verzichten. Der 24-jährige Rechtsverteidiger erlitt einen Teileinriss des inneren Seitenbands im rechten Knie, wie eine Untersuchung ergab. Das Kreuzband und der Meniskus sind in Ordnung. Der Salzburger hatte sich die Verletzung bereits in der Trainingswoche vor dem 2:1-Sieg beim WAC am Sonntag zugezogen. Das war die erste Ligapartie in dieser Saison, in der Weberbauer nicht auf dem Feld gestanden war.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Weberbauer macht sein Knie zu schaffen