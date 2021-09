Rieds Ziegl mit Bänderriss im Knöchel wochenlang out

Fußball-Bundesligist SV Ried muss in den kommenden Wochen auf Kapitän Marcel Ziegl verzichten. Beim 28-jährigen Mittelfeldspieler wurde ein Bänderriss und ein Einriss der Kapsel im rechten Knöchel diagnostiziert, wie der Aufsteiger am Dienstag verlautete. Ziegl hatte am Sonntag beim 1:1-Remis in Altach verletzungsbedingt ausgetauscht werden müssen. Laut Clubangaben werde er voraussichtlich drei bis vier Wochen ausfallen.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Ziegl muss mehrere Wochen pausieren