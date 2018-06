Robert Ibertsberger wird Letschs Co-Trainer bei der Austria

Robert Ibertsberger wird in der kommenden Saison bei der Wiener Austria als Co-Trainer von Thomas Letsch fungieren. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 41-jährige Ibertsberger, der Letsch gemeinsam mit Roman Stary unterstützt, war in der abgelaufenen Saison zunächst Co-Trainer beim WAC gewesen, ehe er im Frühjahr interimistisch das Traineramt von Heimo Pfeifenberger übernahm.

SN/APA/KRUGFOTO Ex-Teamspieler Ibertsberger wird ein Violetter