Robert Micheu leitet Akademie der Austria Klagenfurt

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt hat eine wichtige Personalentscheidung im Nachwuchs getroffen. Die Führung der Akademie liegt künftig bei Robert Micheu, wie der Verein aus Kärnten am Mittwoch bekanntgab. Er folgt Wolfgang Schellenberg, der seine Tätigkeit bei den Violetten bereits im Juni aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hat. Micheu, Vorgänger von Peter Pacult als Trainer des A-Teams, war bereits in seiner Funktion als Jugendleiter in alle Abläufe eingebunden.

