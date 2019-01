Romano Schmid wechselte von Salzburg zu Werder Bremen

Der österreichische Nachwuchs-Teamspieler Romano Schmid ist von Red Bull Salzburg zu Werder Bremen gewechselt. Dies gaben die Clubs am Donnerstag bekannt. Der 18-jährige Schmid war im Sommer 2017 von Sturm Graz zum Fußball-Meister gegangen, danach aber vorwiegend beim FC Liefering zum Einsatz gekommen. Werder will den Mittelfeldspieler in den kommenden 18 Monaten weiterverleihen.

SN/APA/BARBARA GINDL Schmid wird künftig im Kader von Bremen stehen