Rückschlag für Sturm im Titelrennen

Die tief stehenden Gäste aus Kärnten machten Sturm auch in der zweiten Hälfte das Leben schwer - und schlugen durch Kapitän Pink eiskalt zu. Der etwas glücklich an den Ball gekommene Straudi behauptete das Spielgerät gegen zwei Gegenspieler, sein Zuspiel verwertete der Führende der Bundesliga-Schützenliste zwischen die Beine von Sturms Neo-Goalie Arthur Okonkwo. Für Pink, bis Anfang 2020 eineinhalb Jahre für Sturm aktiv, war es das 13. Saisontor in der Liga, sein erstes nach der Winterpause.

Das Aluminiumpech blieb den Grazern treu: Nach einem Corner köpfelte Aleksandar Borkovic an die Stange. Die Nachschüsse von Horvat und Borkovic parierte Klagenfurt-Goalie Phillip Menzel (71.). Sturm-Coach Christian Ilzer reagierte, verhalf dem erst seit einem Monat 17-jährigen Stürmer Leon Grgic zu seinem Debüt bei den Profis. Auch dieser rollte den Ball bei einer weiteren Großchance nach gutem Laufweg an die Stange (84.).

Damit endeten Sturms Serien, der drittplatzierte LASK ist nur noch fünf Punkte entfernt. Die Grazer hatten bis dahin alle sechs Pflichtspiele gegen Klagenfurt gewonnen - fünf in der Liga und eines im Cup. Die Klagenfurter holten nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Folge ihre ersten Punkte im neuen Jahr. Sechs Partien waren sie zuletzt sieglos gewesen. Der jüngste volle Erfolg datierte vom 22. Oktober, einem 1:0 bei Rapid. Die Chance auf die Teilnahme an der Meistergruppe der Top 6 ist drei Runden vor Ende des Grunddurchganges gegeben.