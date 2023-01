Rückzug von Milletich als ÖFB-Präsident

Gerhard Milletich ist mit sofortiger Wirkung als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) zurückgetreten. Das gab der Verband am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Der Burgenländer war in den vergangenen Monaten wegen Berichten über Inseratenkeilerei für sein Unternehmen unter Ausnützung seiner ÖFB-Funktion unter Druck geraten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Milletich zieht sich als ÖFB-Präsident zurück