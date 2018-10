Rundes Jubiläum für Red Bull Salzburg?

Fußballmeister Red Bull Salzburg kann mit einem Punktgewinn im Westderby gegen Wacker Innsbruck eine verrückte Heimserie weiter ausbauen. Es wäre das 50. Pflichtspiel ohne Niederlage.

Es gab in den vergangenen Jahren schon viele eindrucksvolle Siegesserien und Clubrekorde, die Red Bull Salzburg einen Eintrag in die Fußball-Geschichtsbücher beschert haben. Aber diese Rekordserie ist etwas ganz Spezielles: Seit mittlerweile 49 bewerbsübergreifenden Heimspielen (Bundesliga, Europacup und ÖFB-Cup) sind die Bullen bereits ungeschlagen. Mit einem Punktgewinn morgen, Samstag (17 Uhr), im Westderby gegen Wacker Innsbruck würde man ein rundes Jubiläum feiern. Es wäre das 50. Pflichtspiel in der Red-Bull-Arena ohne Niederlage.

Begonnen hat diese Serie vor fast zwei Jahren, am 27. November 2016, nach einem 0:1 in der Bundesliga gegen die Admira. Was der Erfolgslauf mit der Mannschaft im Laufe der Zeit gemacht hat, wie er sie verändert hat und wie so ein verrückter Rekord überhaupt zustande kommen kann, das fragten die "Salzburger Nachrichten" Bullen-Trainer Marco Rose.

"So eine Serie gibt natürlich ein tolles Gefühl, es lässt die Mannschaft reifen", sagt der 42-jährige Deutsche, der gleichzeitig nicht müde wird zu betonen, dass hinter jedem Sieg harte Arbeit steckt. "Wir gehen tagtäglich über unsere Grenzen und geben uns nicht damit zufrieden, was wir schon erreicht haben. Es gibt immer noch Themen, die es zu bearbeiten gilt." Konkret sei das zum Beispiel das Verhalten bei Standards, für die Red Bull Salzburg (bisher noch) nicht unbedingt gefürchtet ist. "Oder das Thema Ballgewinn: Da sind wir zwar grundsätzlich gut, wenn wir den ersten oder zweiten Ball aber nicht gewinnen, müssen wir als Mannschaft manchmal besser nachziehen", erläutert Rose. Das ist freilich Kritik auf hohem Niveau. Aber nur wer so detailverliebt, fast versessen ist, der hat der Konkurrenz am Ende auch etwas voraus.

Der vielleicht entscheidendste Punkt: Die Spieler ziehen zu 100 Prozent mit und setzen die Überlegungen des Cheftrainers zu seiner vollen Zufriedenheit um. "Wichtig ist, dass man mit Spaß an die Dinge herangeht und in der Gruppe gern zusammen ist. Dann können solche Rekorde zustande kommen. Im Fußball, das muss man dennoch sagen, ist so eine Serie aber schon außergewöhnlich", streut Rose seinem Team Rosen. Salzburgs Außenverteidiger Stefan Lainer betont: "Mit jedem Sieg, jedem Erfolgserlebnis wachsen natürlich das Vertrauen in der Mannschaft und der Glaube an die eigenen Stärken. Nach 49 Heimspielen ohne Niederlage ist unsere Serie schon zu einer Art Waffe geworden."

Und dennoch gibt es für Red Bull Salzburg immer noch Rekorde, die zu knacken sind: In der Bundesliga allein sind die Bullen seit 33 Heimpartien ohne "Nuller" - und sind damit "nur" Zweite. Samstag-Gegner Wacker Innsbruck, respektive ein Vorgängerverein der Tiroler, legte von 1982 bis 1984 eine Serie mit 39 Heimspielen ohne Niederlage hin. Damals als SSW Innsbruck firmierend, wurde eines dieser Spiele allerdings am grünen Tisch (3:0 gegen Union Wels) entschieden, nachdem sich die Oberösterreicher im Februar 1984 nach einem Konkurs aufgelöst hatten.