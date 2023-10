Saalfeldens Frauen kassierten erste Saisonniederlage in der 2. Liga

In der 7. Runde der 2. Frauenfußball-Bundesliga ging der FC Pinzgau zum ersten Mal leer aus. Nichts zu holen gab es für den FC Bergheim in Altach.

Nur ein Gegentor hat das Team von Trainerin Sierra Cristiano bislang in sechs Runden hinnehmen müssen. Am Samstag waren es bei den SVK Wildcats in Krottendorf gleich drei auf einmal - und das am 26. Geburtstag von Torfrau Olivia Davies-McDaniel. Durch das 0:3 (0:3) am Samstag bei den Südsteirerinnen rutschte der FC Pinzgau auf Rang drei der 2. Liga zurück.

Erwartungsgemäß wenig Chancen hatte der FC Bergheim in der 1. Bundesliga der Frauen bei Altach/Vorderland. ÖFB-Senkrechtstarterin Eileen Campbell eröffnete beim 5:0 (2:0) der Vorarlbergerinnen den Torreigen. Altach ist auch nach der 6. Runde noch ohne Punkteverlust und übernahm zumindest bis Sonntag die Tabellenführung. Bergheim bleibt Neunter und Vorletzter.