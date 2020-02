"Sabine" beschädigte Heimstätte des SCR Altach

Sturmtief "Sabine" hat sich am Dienstag in Vorarlberg nicht mehr so scharf gezeigt wie tags zuvor, hat aber dennoch Unruhe gestiftet und Schaden angerichtet. Im Stadion des Fußball-Bundesligisten SCR Altach, der Cashpoint Arena, zerriss "Sabine" in der Nacht auf Dienstag die Dachplane der Nordtribüne.

"Mithilfe der Feuerwehr, die gegen 2.00 Uhr ausrückte, konnte die Plane gesichert werden, so dass keine Gefahr für Außenstehende entstand", gab der Verein bekannt. Die Reparaturarbeiten seien bereits im Gang, "das Spiel am Samstag gegen FK Austria Wien kann wie geplant stattfinden", wurde betont. Quelle: APA