Saison für WSG-Goalie Oswald nach Bandscheiben-OP vorbei

Fußball-Bundesligist WSG Tirol muss die restlichen drei Saisonspiele ohne seinen Stammtorhüter und Kapitän Ferdinand Oswald bestreiten. Wie die Wattener am Mittwoch mitteilten, wurde der 32-Jährige am Dienstag in Innsbruck erneut an der Bandscheibe operiert. Bereits im Herbst hatte sich der Keeper wegen anhaltender Rückenbeschwerden unters Messer legen müssen. Die Schmerzen kamen nach der 0:5-Niederlage beim TSV Hartberg zurück und erforderten einen neuerlichen Eingriff.

BILD: SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Rückenschmerzen mit Folgen für Ferdinand Oswald