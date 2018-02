Fußball-Bundesligist SV Mattersburg muss für den Rest der Saison auf Mario Grgic verzichten. Wie die Burgenländer am Donnerstag bekanntgaben, zog sich der Mittelfeldspieler im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Der 26-Jährige hatte diese Verletzung bereits im Oktober 2015 im rechten Knie erlitten. Am Samstag gastiert der SVM in der 23. Runde bei Altach.

