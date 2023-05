Fußball-Bundesligist SV Ried muss in den beiden letzten Saisonspielen auf Abwehrchef Tin Plavotic verzichten. Der Verteidiger erlitt bei der Niederlage gegen Altach zuletzt einen Sehneneinriss im hinteren Oberschenkel, wie das Tabellenschlusslicht am Dienstag mitteilte. Sofern einsatzberechtigt, kam der 1,97-m-Hüne heuer in allen Partien der Rieder zum Einsatz.

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Für Tin Plavotic ist die Saison vorbei