SAK trauert um Günther Ursprunger

Im Alter von 59 Jahren verstorben ist Günther Ursprunger. Er gehörte jener Mannschaft des SAK an, die 1985/86 in der Bundesliga spielte.

Der Mittelfeldspieler kam gemeinsam mit seinem Bruder Ernst 1984 von Vorwärts Steyr zum damaligen Zweidivsionär nach Salzburg. In der legendären "Schlammschlacht" auf irregulärem Boden gegen Stadtrivale USV Salzburg gelang mit einem 2:0 der sensationelle Aufstieg in die Bundesliga. Dort blieb der SAK - mit Spielern wie Helmut Friedl, Stefan Stryjskyj, Gustl Kofler oder Zlatko Hanicar - im Grunddurchgang sieglos und trat via Mittlerem Play-off den Gang zurück in die zweithöchste Spielklasse an. Günther Ursprunger spielte noch bis zum Abstieg aus der 2. Division 1988 beim SAK. Er ist nun laut Mitteilung des Clubs wenige Tage nach seinem 59. Geburtstag in Wels verstorben.