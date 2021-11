Salzburg-Abwehrchef Wöber fällt bis Jahresende aus

Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss für die restliche Herbstsaison und damit auch im entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel gegen dessen Ex-Club FC Sevilla ohne Abwehrchef Maximilian Wöber auskommen. Der 23-jährige Innenverteidiger zog sich am Samstag beim Aufwärmen vor der Bundesliga-Partie bei Austria Klagenfurt (1:2) einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu, bestätigte ein Clubsprecher am Dienstag.

SN/APA/AFP/DENIS CHARLET Wöber verpasst wegen Wadenverletzung auch CL-Showdown mit Sevilla