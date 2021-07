Salzburg-Akteure kontern Rapids CL-Jubel

Die neue Saison in der Fußball-Bundesliga wirft auch in Sachen Rivalität ihre Schatten voraus. Nachdem Rapids Christoph Knasmüllner sein Team nach dem 2:1 in der Champions-League-Qualifikation am Dienstagabend als "richtig geile Truppe" bezeichnet hatte, wurden Salzburgs Akteure am Mittwoch von Journalisten nach ihrer Selbsteinschätzung gefragt. "Wir sind auch 'ne richtig geile Mannschaft - vor allem mit viel Qualität", antwortete Trainer Matthias Jaissle.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Maximilian Wöber (mitte) gab sich vor dem Ligastart siegessicher