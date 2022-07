Salzburg auch in "Tabelle der anderen Art" wieder Spitze

Fußball-Serienmeister Salzburg ist wieder an der Spitze der "Tabelle der anderen Art" gelandet. Zum zweiten Mal nach 2020 bekam der Club dabei die Höchstzahl von 70 Punkten von seinen Spielern verliehen. In der 2. Liga landete Salzburgs Partnerverein FC Liefering mit 69 Zählern ebenfalls an der Spitze der Umfrage der "Vereinigung der Fußballer" (VdF).

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Salzburgs Spieler sind rundum zufrieden