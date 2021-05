Salzburg band Dänen Kristensen bis Sommer 2025

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen verlängert. Der 23-jährige Däne ist nun bis 30. Juni 2025 an den Club gebunden, gaben die Salzburger am Mittwoch bekannt. Kristensen war 2019 für kolportierte fünf Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam nach Salzburg gewechselt. In seiner ersten Saison in Österreich war er von mehreren Verletzungen zurückgeworfen worden, in der zweiten vermochte er zu überzeugen.

Kristensen ist in seiner zweiten Saison zum Leistungsträger avanciert